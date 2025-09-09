VÍDEO: juíza se surpreende ao reencontrar preso em audiência de custódia: 'Você aqui de novo?'
Momento descontraído aconteceu em sessão sobre porte ilegal de arma em Inhumas (GO)
Em Inhumas, Goiás, uma audiência de custódia realizada em maio ganhou repercussão na última segunda-feira (8/9) após a divulgação de um vídeo em que a juíza Mônica Miranda reconhece um preso reincidente e reage com uma risada e brincadeiras. Durante a sessão, a magistrada disse ao investigado: "Você aqui de novo?! Ê, menino! Se você fosse meu filho... Me ajuda a te ajudar."
O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela capitã Waleska Faria, da Polícia Militar. Segundo ela, o homem já possui duas passagens por homicídio e uma por tráfico de drogas. A audiência foi referente a uma acusação por porte ilegal de arma de fogo.
Apesar do histórico criminal, o preso foi colocado em liberdade durante a audiência, sem uso de tornozeleira eletrônica. Ele chegou a ironizar a decisão, chamando a juíza de "uma mãe".
A audiência de custódia é um procedimento previsto para avaliar a legalidade da prisão em flagrante e decidir se o acusado deve permanecer preso ou responder em liberdade, considerando aspectos como risco à sociedade e à investigação.
