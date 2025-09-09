Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: juíza se surpreende ao reencontrar preso em audiência de custódia: 'Você aqui de novo?'

Momento descontraído aconteceu em sessão sobre porte ilegal de arma em Inhumas (GO)

Hannah Franco
Juíza faz piada com preso em audiência e vídeo viraliza nas redes sociais (Reprodução/TV Anhanguera)

Em Inhumas, Goiás, uma audiência de custódia realizada em maio ganhou repercussão na última segunda-feira (8/9) após a divulgação de um vídeo em que a juíza Mônica Miranda reconhece um preso reincidente e reage com uma risada e brincadeiras. Durante a sessão, a magistrada disse ao investigado: "Você aqui de novo?! Ê, menino! Se você fosse meu filho... Me ajuda a te ajudar."

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela capitã Waleska Faria, da Polícia Militar. Segundo ela, o homem já possui duas passagens por homicídio e uma por tráfico de drogas. A audiência foi referente a uma acusação por porte ilegal de arma de fogo.

Apesar do histórico criminal, o preso foi colocado em liberdade durante a audiência, sem uso de tornozeleira eletrônica. Ele chegou a ironizar a decisão, chamando a juíza de "uma mãe".

A audiência de custódia é um procedimento previsto para avaliar a legalidade da prisão em flagrante e decidir se o acusado deve permanecer preso ou responder em liberdade, considerando aspectos como risco à sociedade e à investigação.

