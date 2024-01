Detento que atacou juíza aparece com 'focinheira', luvas e algemas em nova audiência; vídeo

O detento Delone Redden, que atacou uma juíza em um tribunal de Nevada, nos Estados Unidos, no começo de janeiro, compareceu a uma nova audiência nesta segunda-feira (8), com a mesma magistrada, Mary Kay Holthus, de 62 anos. Cercado por quatro policiais, ele chegou à sala do tribunal usando luvas de proteção, uma máscara estilo “focinheira” e algemas, e ouviu a sentença proferida pela juíza. Redden deverá passar de 19 a 48 meses na prisão, sem direito a fiança.

Ataque contra juíza

No dia 3 de janeiro, o detento pulou sobre a juíza Mary Kay Holthus, e a derrubou. A agressão ocorreu no momento em que ela lia a sentença, informando que ele não teria direito a fiança, por causa de seu histórico criminal.

Na ocasião, o homem estava sendo julgado por agressão agravada com lesões corporais. O advogado de defesa argumentou que ele teria um bom comportamento em liberdade condicional e que valeria “arriscar” a concessão do pagamento de fiança, mas a magistrada respondeu que “com esse histórico, não dá”. Delone Redden, então, saiu de seu lugar e saltou em direção à magistrada.

O homem também agrediu os seguranças que tentaram proteger a juíza. Na sessão desta segunda-feira, Mary Kay Holthus informou que o ataque da semana passada não faria com que ela alterasse a sentença no caso analisado. Segundo a juíza, qualquer acusação relacionada ao incidente será de responsabilidade de outro magistrado.