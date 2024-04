Manifestantes pró-Palestina invadem prédio da Universidade de Columbia em Nova York

Na madrugada desta terça-feira (30), manifestantes pró-Palestina quebraram janelas e invadiram um prédio da Universidade Columbia, em Nova York. O alvo foi um prédio acadêmico de Hamilton Hall. Imagens gravadas pela imprensa no local mostram invasores transportando cadeiras pelas escadas do histórico edifício.

A ação ocorreu após um ultimato da direção da Universidade para desmontar acampamento. Na noite desta segunda-feira (29), Ben Chang, vice-presidente do escritório de assuntos públicos da Universidade de Columbia, afirmou que a instituição começou a suspender os alunos que desafiaram o prazo do "ultimato" da direção, mas não revelou quantas pessoas seriam suspensas. Segundo ele, esses alunos não poderiam frequentar aulas ou se graduar.

Os manifestantes ignoraram o "ultimato" e prometeram manter o acampamento. Eles exigem o cumprimento de três demandas. São elas:

1- Retirada de qualquer tipo de investimento no governo de Israel,

2 - Transparência nas finanças da faculdade e

3 - Anistia para estudantes e professores punidos por sua participação nos protestos.

Uma onda de manifestações a favor da Palestina tomou grandes universidades dos Estados Unidos nos últimos dias. De acordo com as autoridades do país, mais de 1.000 pessoas já foram presas durante os protestos. Os manifestantes também pedem boicote a acordos comerciais com Israel como retaliação aos bombardeios em Gaza.