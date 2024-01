Detento que atacou juíza se recusa a comparecer em audiência

O réu que atacou uma juíza em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (3), se recusou a retornar ao tribunal, nesta quinta-feira (4), para ouvir as novas acusações que enfrentará na Justiça com relação ao episódio de agressão. Segundo a rede de televisão KSNV, Deobra Delone Redden, de 30 anos, se recusou a ser transportado à corte e a apresentação do dele acabou adiada para a próxima terça-feira (09).

As imagens da agressão, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que o preso parte para cima da juíza Mary Kay Holthus, socando-a repetidamente, gritando e xingando a magistrada. Agentes de segurança tentam conter o homem, mas enfrentam muitas dificuldades.

Holthus havia negado a liberdade condicional de Deobra Redden. A magistrada não se feriu, mas um dos agentes que conteve o agressor foi hospitalizado. O ataque ocorreu durante uma audiência de sentença, onde Deobra estava sendo condenado por agressão agravada com lesões corporais substanciais. Ele havia se declarado culpado pelas acusações.