Juiz é cercado por criminosos e executado dentro do próprio carro em Recife

Um juiz da 21ª Vara Cível do Recife foi assassinado na noite da última quinta-feira (19), no município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana da capital pernambucana. Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, teve o carro cercado por criminosos armados que abriram fogo e em seguida fugiram do local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o magistrado já estava morto quando os socorristas chegaram.

O que diz a polícia sobre o assassinato do juiz?

Segundo a polícia, eram 20h18 e o juiz voltava para casa dirigindo o próprio carro quando um veículo vermelho, onde estavam os criminosos, emparelhou. Os atiradores fizeram uma série de disparos e fugiram em seguida. Já ferido, ele perdeu o controle da direção e bateu em um muro. O local onde aconteceu o crime fica a 300 metros do prédio onde Paulo Torres Pereira morava, no bairro de Candeias.

Paulão, como era conhecido, era juiz há quase 34 anos, casado e pai de três filhos. Ele atuava na 21ª Vara Cível do Recife.

Nesta sexta-feira (20), a Polícia Civil divulgou as primeiras informações sobre a investigação do assassinato do magistrado. "Nós verificamos as mãos, as costas, o abdômen e encontramos apenas um disparo na cabeça, mas, isso não significa que não possa ser encontrado outro”, afirmou a delegada Euricélia Nogueira.

Foram coletadas imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime. De acordo com Roberto Ferreira, o delegado que ficará responsável pela investigação, nenhuma linha está descartada até o momento.

“Nós daremos início à investigação de seguimento, ou seja, a intimação de testemunhas, familiares e a análise de provas técnicas. Após a coleta de todos esses dados é que nós poderemos levantar alguma linha de investigação. Nesse momento, é prematuro que a gente feche qualquer tipo de hipótese. Nós iremos avaliar todas as linhas de investigação”, afirmou.