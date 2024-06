Polícia segue com as buscas por duas das adolescentes que desapareceram no Ver-o-Rio

A Polícia Civil do Pará (PCPA), informou à redação integrada de O Liberal que segue com as buscas de duas das três adolescentes que desapareceram no complexo do Ver-o-Rio no dia 2 de junho deste ano. Uma delas, que seria a mais velha do trio, com 17 anos, já foi encontrada, conforme nota divulgada pela polícia no dia 6 de junho. As demais, de 13 anos de idade, ainda não foram localizadas.

A Polícia não chegou a divulgar o local ou as condições em que a adolescente de 17 anos foi localizada, mas afirmou, em nota divulgada na última terça-feira, 25, que ela já se encontra com a família.

As informações que se tem sobre o caso, divulgadas pela própria polícia e pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa) são de que as adolescentes estavam em um passeio monitorado no dia 2 de junho no Ver-o-Rio. Segundo a Funpapa, elas "estavam acolhidas em um espaço de acolhimento específico para meninas de 12 a 18 anos, mas haviam fugido do local".

Confira a nota mais recente sobre o caso da PCPA na íntegra:

"A Polícia Civil informa que uma adolescente de 17 anos foi encontrada com a família. Equipes do Serviço de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade) continuam as buscas pelas outras duas adolescentes que estão desaparecidas".