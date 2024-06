Polícia prende dois suspeitos em operação contra milícia privada na Grande Belém

Durante operação realizada nesta quarta-feira (25), a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de integrar uma milícia privada na Região Metropolitana de Belém. Não há detalhes sobre como exatamente o grupo agia. A ação foi deflagrada pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), em conjunto com a Divisão de Homicídios, e contou com três grupos para cumprir m​andados de prisão e busca domiciliar.

VEJA MAIS

Um dos presos, M. P. S., é suspeito de envolvimento em um caso de homicídio e de participação na milícia, conforme informações da polícia.

Durante a operação, os agentes também cumpriram mandado de busca na residência de W. F. C., outro suspeito de envolvimento com a milícia. No local, foram encontradas máquinas de jogos de azar e peças de computadores.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia, para a realização dos procedimentos legais.