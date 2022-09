Polícia segue buscas para localizar 3º suspeito de envolvimento na morte de idosa em Outeiro

Continuam as buscas pelo terceiro suspeito de envolvimento na morte da idosa Rosa Maria Valente Ferreira, de 67 anos, que morava em Outeiro. A mulher foi vítima de latrocínio no dia 19 deste mês e seu corpo foi encontrado na noite do dia 20, amarrado dentro da própria casa, na Travessa Brasil, bairro da Água Boa.

Até o momento, as investigações já apontaram Bruno do Carmo, de 30 anos, e um adolescente de 15 anos como suspeitos de envolvimento na morte da idosa. A motivação do crime gira em torno do interesse dos suspeitos em uma quantia em dinheiro que a idosa guardava em casa (cerca de R$ 80 mil).

Segundo um policial que não quis se identificar, os suspeitos decidiram matar Rosa Maria Valente Ferreira para se apossar do montante. Como não encontraram o dinheiro dentro do imóvel, os suspeitos, então, levaram alguns pertences da idosa, o que caracterizou o crime como latrocínio.

A informação de que a idosa supostamente guardava dinheiro em casa foi repassada aos suspeitos por um terceiro elemento, que ainda é procurado pela polícia e cuja identidade não foi divulgada.

Bruno do Carmo foi preso no dia 21 de setembro e levado para a Seccional da Marambaia, onde permanece à disposição da Justiça. Ainda no mesmo dia, o adolescente de 15 anos foi encaminhado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

A Polícia Civil ressalta, em nota, que testemunhas já foram ouvidas para localizar o terceiro suspeito e que "todas as medidas, dentro das suas atribuições, estão sendo adotadas para elucidar o caso".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar