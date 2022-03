Polícia remove corpo masculino em apartamento de Icoaraci

Um corpo foi removido, na noite desta quinta-feira (10), de um apartamento, em Icoaraci, em Belém. De acordo com a polícia científica, a vizinhança do condomínio Viver Maricá, na estrada do Maracacuera, ficou incomodada com um forte odor vindo de um apartamento vizinho, no Bloco 17, e acionou os policiais.

VEJA MAIS

Até então, as informações são preliminares, mas apontam que a vítima é um homem, morador do condomínio, cujo apartamento estava com o chuveiro ligado há dias. A perícia confirma que o corpo está em avançado estado de decomposição. Ainda não há como precisar a data da morte e as circunstâncias da mesma.

Equipes do IML e das Polícias Civil e Militar estão no local.