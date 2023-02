Polícia recupera mais de 480 celulares roubados somente no mês passado no Pará

A Polícia Civil do Pará divulgou, nesta sexta-feira (10), que 485 aparelhos celulares com registros de roubo foram recuperados somente no mês de janeiro deste ano. Somente na Região Metropolitana de Belém, os policiais recuperaram 158 aparelhos, principalmente nas seccionais urbanas de São Brás, da Cidade Nova, da Marambaia e Guamá, a Delegacia de Polícia da Bengui e a Unidade Integrada do Pro Paz. Todos dispositivos, que juntos ultrapassam o valor de R$ 285 mil bens restituídos, foram devolvidos aos donos.

Nas delegacias do interior, dos 327 telefones recuperados, a maioria foi nas unidades das superintendências regionais do Sudeste do Pará, Zona do Salgado e das Ilhas do Marajó.

Delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende destaca que o levantamento contínuo sobre e outros tipos de crimes é importante porque mostra como “o combate efetivo desestimula as práticas criminosas e impacta na diminuição a médio e longo nos índices de segurança”, explica o delegado.

Ainda sobre o resultado do relatório, Resende acrescenta que ele integra uma série de trabalhos de inteligência e de investimentos em tecnologia feitos na Polícia Civil. “Estamos atuando com sistemas que conseguem auxiliar na localização e bloqueio dos aparelhos. Com isso, além da recuperação e da restituição do bem ao proprietário, podemos chegar aos receptadores e aos autores dos crimes. Isso fortalece a confiança da população em nosso trabalho”, conclui Resende.