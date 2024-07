Polícia prende trio que praticava roubos em Abaetetuba

A Polícia Civil efetuou, na tarde de domingo (14), a prisão em flagrante de três suspeitos pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, ocorridos na rua Santa Izabel, final da quadra do Álvaro, bairro São Sebastião, em Abaetetuba. Os presos foram identificados como Eduardo Souza Neri, conhecido como "Neguinho", de 30 anos, Leonardo Farias Cardoso, 26 anos, e Antônio José Moraes Rodrigues, 19 anos.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, os indivíduos abordaram Everton Carlos Quaresma Moraes e, mediante violência física, subtraíram sua bicicleta. A vítima relatou ter sido agredida com pauladas usando uma telha, além de socos e pontapés. Durante o ataque, os agressores ainda acusaram a vítima de ser informante da polícia, proferindo ameaças.

Após ser informada do incidente, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se ao local do crime e conseguiu capturar três suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima. Everton Carlos Quaresma Moraes foi encaminhado para atendimento médico, onde foram constatadas as lesões físicas descritas.

Os três indivíduos detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Atualmente, encontram-se à disposição da justiça para os procedimentos legais necessários. A investigação sobre o caso prossegue sob responsabilidade das autoridades competentes.