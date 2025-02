Polícia prende trio por armazenar material de abuso sexual infantil no Pará

Três homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira (26) pelo crime de armazenamento de material de abuso sexual infantil. As prisões ocorreram em Belém, Ananindeua e Canaã dos Carajás. Um adolescente foi apreendido por ato infracional durante a Operação “Pharos”, realizada com o intuito de desarticular um grupo criminoso envolvido na comercialização e compartilhamento de conteúdo de exploração sexual infantojuvenil pela internet no estado do Pará.

A operação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) da Polícia Civil do Pará e faz parte de uma mobilização nacional da Polícia Civil do Paraná, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém, Ananindeua, São João da Ponta, Santa Maria do Pará, Barcarena, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

VEJA MAIS

“Nós conseguimos reunir um efetivo de 32 policiais civis para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém, Ananindeua, São João da Ponta, Santa Maria do Pará, Barcarena, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Como resultado, três homens foram presos em flagrante pelo crime, previsto no artigo 241-B, da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente”, destacou a delegada Lua Figueiredo, responsável pela coordenação da operação.

A ação contou com a participação de diversas unidades especializadas da Polícia Civil do Pará, como a Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), a Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais praticados por Meios Cibernéticos (DCCEP), a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal. Também colaboraram as Delegacias Especializadas no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deacas) de Barcarena, Parauapebas e Canaã dos Carajás, além de peritos da Polícia Científica do Pará (PCEPA).

Durante as diligências, diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos para análise pericial. Em Parauapebas, um adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de armazenamento de material de abuso sexual infantil. Celulares e outros dispositivos eletrônicos foram recolhidos e serão periciados para verificar a possível conexão com a rede criminosa.

A Operação “Pharos” mobilizou forças policiais em 19 unidades da Federação, além do Distrito Federal. “A Polícia Civil do Pará reforça seu compromisso no combate a crimes contra crianças e adolescentes, e orienta a população a denunciar quaisquer atividades suspeitas por meio dos canais de denúncia ou procurar a delegacia de polícia mais próxima”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.