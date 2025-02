Duas pessoas ficam feridas em acidente de moto na​ estrada do Maracacuera​

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (26) na ​estrada do Maracacuera, nas proximidades de uma fábrica de água mineral, no distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com informações de testemunhas, uma motocicleta colidiu com um caminhão. O piloto da moto, que seria um mototaxista, e a passageira foram arremessados ao chão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra ambos jogados ao chão, cercado de curiosos, enquanto aguardavam atendimento médico. Não há confirmação se o piloto e a passageira estavam usando capacete no momento do acidente. A dinâmica exata do acidente também é desconhecida até o momento.