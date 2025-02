Subsíndico de condomínio é morto a tiros após discussão sobre infiltração; entenda

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga o assassinato do subsíndico de um condomínio em Campos dos Goytacazes, no norte do estado, na madrugada desta quarta-feira (26). O crime teria sido motivado por uma infiltração no imóvel do autor dos disparos, que se irritou, perseguiu e atirou pelo menos seis vezes contra a vítima.

Vinicius da Silva Azevedo, de 34 anos, morreu na hora. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, momentos antes do crime, o morador havia procurado o subsíndico para reclamar da infiltração. No entanto, a conversa rapidamente escalou para agressões físicas por parte do suspeito, culminando no assassinato.

Imagens gravadas por outros moradores registraram o momento em que o morador, armado, persegue Vinicius pelo condomínio. Nas cenas, o subsíndico tenta se proteger atrás de um carro, mas é atingido pelos disparos e cai no chão. O criminoso, então, pisa na cabeça da vítima e desfere coronhadas antes de efetuar novos tiros.

Uma mulher que presenciou a cena correu em direção ao agressor e o empurrou, fazendo com que ele caísse no chão. Em desespero, ela gritou por socorro. Moradores socorreram Vinicius e o levaram ao Hospital Ferreira Machado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o atirador tentou deixar o local tranquilamente, mas foi perseguido e agredido por outros moradores antes de ser detido pela PM. Ferido, ele foi levado para um hospital, onde permanece sob custódia.