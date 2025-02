Menina de 9 anos sequestrada no RS foi resgatada nesta quarta-feira (26)

Uma menina de 9 anos foi sequestrada na tarde da última terça-feira (25) após ser atraída pelo dono de uma conveniência com a promessa de ganhar um picolé, e presa em um alçapão do estabelecimento. O crime aconteceu no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A jovem foi encontrada na manhã desta quarta-feira (26) e a investigação indica que a vítima teria sofrido abusos, o que deve ser totalmente confirmado pelos exames médicos e pela perícia.

O suspeito de cometer o crime é um homem de 61 anos que já possuía antecedentes criminais por feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais e lesão corporal. Após a comunidade no entorno tomar conhecimento do ocorrido, através de um dos moradores que estava no estabelecimento durante a prisão do suspeito, o homem foi linchado e veio a óbito.

Em reação ao crime, a população também depredou a conveniência e destruiu um carro. A Brigada Militar informou que interveio com balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta para dispersar a multidão. Uma ambulância foi chamada mas o suspeito não resistiu.

A menina passa bem e será encaminhada para os procedimentos padrões de exames periciais, além de receber atendimento psicológico. O delegado responsável Alexandre Souza afirmou à reportagem da RBS TV que "a garotinha estava escondida no alçapão, dentro de um buraco. Provavelmente foi abusada, agora vai depender das perícias".

Como tudo aconteceu

Em entrevista à RBS TV, o pai da menina relatou que ela havia saído de casa no final da tarde de terça-feira, por volta das 16h, para brincar na praça em frente à residência devido ao calor intenso. Após demorar a retornar, familiares estranharam o comportamento e iniciaram as primeiras buscas nas proximidades com a ajuda de vizinhos, cartazes e um carro de som.

O pai da jovem chegou a ir na conveniência onde tudo aconteceu durante as suas buscas e descreve que achou a atitude do dono do estabelecimento suspeita. Ele conta que o suspeito possuía um arranhão no nariz e uma música muita alta tocava no momento, o que também chamou a sua atenção.

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram chamadas e, com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, identificaram a menina entrando na loja. Ao chegarem ao local, os agentes ouviram os gritos de socorro vindos do interior do estabelecimento. E, imediatamente, realizaram a busca. A criança foi encontrada presa em um compartimento escondido.