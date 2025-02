Jovem é encontrada morta com tiro na cabeça dentro do próprio quarto, em Trairão

A morte da jovem Rebeca Conceição Costa, de 22 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Pará. O corpo da moça foi encontrado na manhã desta quarta-feira (26/02). A vítima foi encontrada deitada em uma cama no quarto de sua residência, com uma perfuração na testa. Além de estar deitado, o corpo da jovem estava coberto por um lençol.

A equipe da Polícia Civil de Trairão está investigando o caso. A autoridade policial requisitou as perícias de praxe, e a equipe segue em diligência buscando a autoria do fato criminoso. A Polícia Civil informou por meio de nota que "equipes trabalham para identificar e localizar o suspeito do crime. O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Trairão".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.