Michelle Trachtenberg morreu: Atriz de 'Gossip Girl' e 'Buffy' é encontrada morta aos 39 anos

A atriz Michelle Trachtenberg, conhecida por seus papéis em "Gossip Girl" e "Buffy: A Caçadora de Vampiros", morreu aos 39 anos. A informação foi confirmada pela polícia ao canal ABC News e ao jornal New York Post.

Trachtenberg foi encontrada sem vida em um complexo de apartamentos no Central Park South, em Nova York. De acordo com as autoridades, a morte não está sendo investigada como suspeita.

A atriz passou recentemente por um transplante de fígado e pode ter sofrido complicações decorrentes do procedimento. Acredita-se que a causa do óbito seja natural.

VEJA MAIS

Nos últimos meses, fãs demonstraram preocupação com a saúde da atriz após publicações em redes sociais, onde aparecia visivelmente mais magra e com um semblante abatido. Na época, ela assegurou que estava bem e feliz.

Carreira de Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg iniciou sua trajetória artística ainda na infância, com seu primeiro papel na série "As Aventuras de Pete & Pete", da Nickelodeon.

Nos anos 2000, consolidou sua carreira ao estrelar produções de sucesso, como o filme "Eurotrip - Passaporte para a Confusão" e a série "Buffy: A Caçadora de Vampiros", onde interpretou Dawn Summers, irmã da protagonista.

Seu papel mais marcante foi o da vilã Georgina Sparks, em "Gossip Girl". Em 2023, ela chegou a reprisar o personagem no remake da série.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da atriz.