Musa de escola de samba morre após desfile no fim de semana

Aline Bianca, 38 anos, musa da escola de samba Independente de Boa Vista, morreu neste domingo (23). Ela havia desfilado pela agremiação neste fim de semana pela agremação.

A morte foi confirmada pela própria escola que explicou que Aline passou mal em casa depois de ter desfilado e foi encaminhada para um hospital particular na Grande Vitória. Na unidade, ela sofreu um infarto e não resistiu.

Emerson Xumbrega, presidente da Independente de Boa Vista, explicou ao g1 o que ocoreu: "Ela desfilou, foi para casa, dormiu... Depois que acordou, quando estava com seus afazeres, ela passou mal e foi para hospital e tudo, mas foi a óbito".

No sábado (22), os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial começaram às 22h e terminaram na manhã deste domingo (23) no Sambão do Povo, em Vitória. A Boa Vista foi a sexta e penúltima a agremiação a desfilar, entrando na avenida às 5h28 com duração de 1h01. Aline desfilou a frente do segundo carro alegórico.

Veja a nota divulgada pela escola na íntegra:

“É com profunda tristeza que a Boa Vista informa o falecimento de nossa musa Aline Bianca, ocorrido no início da tarde deste domingo (23). Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval. Após o desfile, já em casa, a empresária passou mal e foi encaminhada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto e veio a falecer. A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba”, disse a escola em nota.

Além de musa, Aline era proprietária de um salão de beleza localizado em Laranjeiras, Serra, na Grande Vitória.