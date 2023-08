Polícia prende suspeito de homicídio em Abaetetuba; segundo envolvido está foragido

​Um homem não identificado foi preso na quarta-feira (23), na cidade de Abaetetuba, pelo crime de homicídio doloso, registrado no dia 12 de julho passado na Comunidade Colônia Nova, no quilômetro 07, na PA 151. O mandado de prisão foi cumprido por equipes da Polícia Civil do Pará, com o apoio da equipe policial da Delegacia de Homicídios (DH), que realiza diligências na tentativa de identificar e prender o segundo envolvido no caso.

As investigações policiais apontam que, na data do assassinato, dois indivíduos em uma motocicleta foram até os fundos de uma residência e efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima, que morreu na hora. Os dois ainda efetuaram mais dois disparos em direção ao imóvel da esposa do homem.

Ao ser localizado, o investigado tinha posse de uma pistola .40 e treze munições do mesmo calibre. O preso se encontra à disposição do Poder Judiciário em processo de transferência para a Secretaria de Estado de Administração Penite​nciária (SEAP). As investigações continuam na identificação de demais envolvidos.

Informações que ajudem no trabalho investigativo da Polícia Civil podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).