Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de homem em Santarém
O crime em questão chegou ao conhecimento das autoridades no dia 11 de julho deste ano, data em que o corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas no oeste do Pará
Rafael Monteiro Maia foi preso em Guaratã do Norte, no Mato Grosso, por suspeita de envolvimento na morte de Willian Felipe Neves dos Santos. Na manhã desta quarta-feira (27/8), Raíssa Beleboni, delegada titular da Delegacia Especializada em Homicídios (DEH), detalhou à imprensa a prisão do suspeito, que ocorreu na última segunda (25/8). O crime chegou ao conhecimento das autoridades no dia 11 de julho deste ano, data em que o corpo de Willian foi encontrado com as mãos amarradas às margens da estrada do Ramal dos Coelhos, em Santarém, região oeste do Pará.
Conforme o portal O Impacto, contra Rafael havia um mandado de prisão temporária por envolvimento no caso. “Nós representamos pela decretação da prisão temporária. Com a ajuda da Polícia Civil do Mato Grosso, o Rafael foi preso essa semana. Foi identificado que ele estava trabalhando nas proximidades de Guarantã, na cidade conhecida como Novo Mundo”, disse a delegada durante entrevista.
Ainda de acordo com O Impacto, a delegada Raíssa informou que um outro homem, identificado como João Júlio Fonseca da Silva, é procurado por participação na morte de Willian. Esse segundo suspeito está foragido. Além dele, existem outras pessoas envolvidas, inclusive, que teriam atraído a vítima até o local do crime.
“A gente pede o apoio da população para que aqueles que tenham informações sobre o paradeiro de João Júlio nos informem, na delegacia, por meio de denúncia anônima ou entre em contato com a imprensa para que seja localizado. No decorrer das investigações, ele chegou a ser ouvido depois de ter uma espécie de surto psicótico próximo da cidade Castelo dos Sonhos e, desde então, tem o paradeiro ignorado”, enfatizou Beleboni.
A motivação do crime estaria possivelmente relacionada ao suposto envolvimento de William com a criminalidade.
“Durante as investigações, nós identificamos que a vítima teria vinculação com alguns dos envolvidos naquela sequência de mortes que foram registradas no início do ano. Então, muito provavelmente, seria o que se chama de acerto de contas em relação ao histórico de envolvimento do Felipe com a criminalidade”, destacou.
Contudo, essa hipótese será confirmada durante as investigações que continuam. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque-denúncia (181). O sigilo da identidade é mantido.
Palavras-chave
