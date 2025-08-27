Capa Jornal Amazônia
Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de homem em Santarém

O crime em questão chegou ao conhecimento das autoridades no dia 11 de julho deste ano, data em que o corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas no oeste do Pará

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito preso (à esquerda) e a vítima do crime (à direita). (Foto: Reprodução | O Impacto)

 Rafael Monteiro Maia foi preso em Guaratã do Norte, no Mato Grosso, por suspeita de envolvimento na morte de Willian Felipe Neves dos Santos. Na manhã desta quarta-feira (27/8), Raíssa Beleboni, delegada titular da Delegacia Especializada em Homicídios (DEH), detalhou à imprensa a prisão do suspeito, que ocorreu na última segunda (25/8). O crime chegou ao conhecimento das autoridades no dia 11 de julho deste ano, data em que o corpo de Willian foi encontrado com as mãos amarradas às margens da estrada do Ramal dos Coelhos, em Santarém, região oeste do Pará. 

Conforme o portal O Impacto, contra Rafael havia um mandado de prisão temporária por envolvimento no caso. “Nós representamos pela decretação da prisão temporária. Com a ajuda da Polícia Civil do Mato Grosso, o Rafael foi preso essa semana. Foi identificado que ele estava trabalhando nas proximidades de Guarantã, na cidade conhecida como Novo Mundo”, disse a delegada durante entrevista.

Ainda de acordo com O Impacto, a delegada Raíssa informou que um outro homem, identificado como João Júlio Fonseca da Silva, é procurado por participação na morte de Willian. Esse segundo suspeito está foragido. Além dele, existem outras pessoas envolvidas, inclusive, que teriam atraído a vítima até o local do crime.

“A gente pede o apoio da população para que aqueles que tenham informações sobre o paradeiro de João Júlio nos informem, na delegacia, por meio de denúncia anônima ou entre em contato com a imprensa para que seja localizado. No decorrer das investigações, ele chegou a ser ouvido depois de ter uma espécie de surto psicótico próximo da cidade Castelo dos Sonhos e, desde então, tem o paradeiro ignorado”, enfatizou Beleboni.
A motivação do crime estaria possivelmente relacionada ao suposto envolvimento de William com a criminalidade.

“Durante as investigações, nós identificamos que a vítima teria vinculação com alguns dos envolvidos naquela sequência de mortes que foram registradas no início do ano. Então, muito provavelmente, seria o que se chama de acerto de contas em relação ao histórico de envolvimento do Felipe com a criminalidade”, destacou.

Contudo, essa hipótese será confirmada durante as investigações que continuam. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque-denúncia (181). O sigilo da identidade é mantido.

