Polícia prende suspeito de cometer três homicídios no Pará e Amazonas

Jackson Júnior Santos da Conceição, mais conhecido como “Kiki”, de 26 anos, foi preso na tarde da última quarta-feira (22), próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Diamantino, ​em Santarém, no oeste paraense. As autoridades policiais identificaram que o homem possui uma extensa ficha criminal, com três homicídios, e deram início às diligências que resultaram na prisão dele.

“Esse indivíduo cometeu crimes aqui em Santarém, Alenquer e no estado do Amazonas. Tivemos informações que ele estava aqui na cidade, empreendemos diligências e conseguimos capturá-lo hoje. Indivíduo de alta periculosidade, mas tirado de circulação”, declarou o delegado Sílvio Birro, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), ao site O Impacto.

VEJA MAIS

O mandado de prisão existente contra Jackson Júnior havia sido expedido pela Vara Única de Alenquer, também no oeste paraense. Segundo a polícia, em Alenquer, o suspeito matou a tiros Sebastião Silva dos Santos. Em Santarém, “Kiki” assassinou um homem identificado apenas pelo apelido “Catita”. O crime teria sido motivado por um suposto acerto de contas. A polícia não forneceu informações sobre o crime registrado em Manaus, no estado do Amazonas.

De acordo com informações do site O Impacto, “Kiki” informou que seria ex-faccionado e estaria arrependido dos crimes. Segundo ele, atualmente, estaria trabalhando como ajudante de pedreiro e frequentava a igreja. Jackson Júnior foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil e, na manhã desta quinta-feira (23), foi transferido para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde está à disposição do Poder Judiciário.