Polícia prende supostos membros de facção e desativa ‘laboratório do tráfico’ em Abaetetuba

Quatro pessoas, entre elas duas mulheres, foram presas na manhã desta quinta-feira (23), no bairro da Aviação, em Abaetetuba, nordeste paraense, durante ação da Polícia Civil, por meio da Superintendência do Baixo Tocantins. Ana Maria Correia Pinto Ferreira, Daylane Carneiro Silva, Felipe Castro da Silva e Marcos Brabo da Luz supostamente integravam uma facção criminosa que atua no município. Foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Seguem sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com as investigações, o bando usava uma residência na qual funcionava um laboratório clandestino à serviço do tráfico. No local, misturavam e prensavam componentes químicos e aumentavam a quantidade de oxi e cocaína que seriam comercializados, em Abaetetuba e região.

VEJA MAIS

Com os investigados, a polícia apreendeu 938 g​​ramas de cocaína, mais de 1 kg de oxi, uma prensa industrial com capacidade de 15 toneladas, uma motocicleta, um fogão, uma televisão, três aparelhos celulares, tesouras, embalagens, recipientes para misturas das drogas, além de uma balança de precisão.

A polícia apurou que Marcos estava com tornozeleira eletrônica, decorrente de uma liberdade provisória conseguida em 2020, após ter sido preso por tráfico de drogas naquela mesma cidade. Na ocasião, além de entorpecentes, foi apreendida uma prensa hidráulica semelhante a que foi encontrada nesta quinta, segundo a polícia.

Outras ações de combate ao tráfico de drogas serão desencadeadas em Abaetetuba. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.