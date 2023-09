Polícia prende quarteto envolvido em sequestro-relâmpago de cantor sertanejo; vídeo

A Polícia Civil de Goiás prendeu quatro homens suspeitos de envolvimento no sequestro-relâmpago do cantor sertanejo Dan Lellis. O caso ocorreu no último mês, em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Os criminosos foram detidos nesta quarta-feira (27), três em decorrência do cumprimento de mandado de prisão e um em flagrante delito.

VEJA MAIS

A vítima foi coagida a transferir R$ 15 mil via pix aos sequestradores. Além da transferência, o cantor também teve o veículo, uma caminhonete de luxo, roubada. O automóvel foi localizado ainda nesta quarta em Confresa, no Mato Grosso.

Com os criminosos foram apreendidos uma arma falsa, as roupas e distintivos utilizados durante a ação para simular uma abordagem policial. Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois dos assaltantes ordenam que o sertanejo coloque as mãos na cabeça, enquanto mostram o revólver para ele.

O quarteto deve responder pelos crimes de associação criminosa, extorsão e roubo. Se forem condenados, poderão receber penas que chegam até 31 anos de prisão.