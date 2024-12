Polícia prende homem suspeito de estuprar a própria filha na Grande Belém

​Um homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável na última segunda-feira (2), em Benevides, na Grande Belém. Segundo a polícia, a vítima que vivia sob tutela do pai era importunada por​ ele, que lhe ofertava material pornográfico, audiovisual, bem como passou a lhe abordar com intuito de praticar relações sexuais.

A polícia tomou conhecimento do caso por meio de denúncias do Conselho Tutelar. Além da violência sofrida pelo próprio pai, a ​vítima também​ era abusada por seu vizinho (sem participação do primeiro investigado), o qual já havia sido condenado por crime parecido, segundo a polícia.

Uma perícia confirmou a violência sexual, reforçando o depoimento da própria criança durante a escuta especializada.

Diante das provas e depoimentos coletados, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Benevides, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, deu cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o pai da vítima. Os trabalhos policiais continuam para que o vizinho da vítima também possa ser preso.