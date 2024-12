Investigado por estupro de vulnerável é preso pela PC em Benevides

Um homem, que não terá a identidade revelada, foi preso suspeito do crime de estupro de vulnerável em Benevides, Região Metropolitana de Belém. A ação policial para capturar o investigado ocorreu nesta segunda-feira (2). As informações da Polícia Civil apontam que a vítima abusada sexualmente é uma vizinha do investigado.

Os policiais da Delegacia de Benevides deram cumprimento ao mandado de prisão contra o homem quando o suspeito estava na casa onde mora. Ainda segundo a apuração das equipes, o detido já tinha sido denunciado por cometer o mesmo crime de estupro com outra vítima. Porém, nesta ocorrência, o abuso sexual foi confirmado após a vítima realizar exames e também passar pelo procedimento de escuta especializada.

Após a expedição de um mandado, os agentes da PC se organizaram para ir até o endereço do investigado fazer a busca e também dar a voz de prisão. Atualmente, a PC segue com as investigações com o intuito de localizar o pai da menina, que também foi denunciado por expor a vítima a materiais pornográficos e abordá-la com o intuito de praticar relações sexuais. No momento, o vizinho da criança permanece detido e à disposição da Justiça.