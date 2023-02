Polícia prende homem que fazia gestos obscenos para mulheres em Xinguara

​A Polícia Militar de Xinguara prendeu um homem suspeito de praticar gestos obscenos na frente de algumas mulheres, no último domingo (5). O caso ocorreu próximo do Posto Brasil, localizado na avenida Xingu, no centro da cidade. As informações são do site Portal AN10.​​

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma guarnição foi acionada por moradores que teriam presenciado o ocorrido. Ao chegar no local, o suspeito foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.