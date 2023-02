​Homem é preso por importunação sexual em Altamira

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Ceará”, foi preso pelo crime de importunação sexual na cidade de Altamira, sudeste do Pará, na tarde de domingo (5). As vítimas, duas irmãs, relataram à polícia que estavam dentro da casa onde moram, quando o suspeito começou a fazer gestos obscenos para elas. As informações são do site Confirma Notícia.

O homem ainda teria se aproximado da residência e direcionado xingamentos às vítimas, além de mostrar as partes íntimas às mulheres. A Polícia Militar foi comunicada sobre o ocorrido e realizou a prisão de “Ceará”. Ele tentou resistir. Com o suspeito, foram apreendidas duas gramas de substância análoga à maconha.

Após receber voz de prisão e ser algemado, o suspeito foi conduzido à Seccional Urbana de Altamira para a realização dos procedimentos cabíveis ao flagrante.

O crime de importunação sexual é definido pela denominada Lei de Importunação Sexual (Lei 13.718/18) e, de forma simples, significa qualquer prática de cunho sexual cometida sem o consentimento da vítima. A pena é de um a cinco anos de reclusão.