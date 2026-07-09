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Polícia prende dois suspeitos de envolvimento na morte de contador no Pará

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos contra Laudison Gomes Demetrio, localizado em Sinop (MT), e Rodrigo Vitor Rangel, preso em Pacajá

O Liberal
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Polícia prende dois suspeitos de envolvimento na morte de contador no Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Dois homens foram presos suspeitos de participação no assassinato do contador Mateus Valadão Pereira, morto a tiros na madrugada de 13 de fevereiro deste ano, em Pacajá, no sudeste do Pará. As prisões ocorreram na quarta-feira (8) e representam um avanço nas investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará para esclarecer o crime.

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos contra Laudison Gomes Demetrio, localizado em Sinop (MT), e Rodrigo Vitor Rangel, preso em Pacajá. Durante a operação, também foi apreendido um revólver calibre .38 que, segundo a investigação, pode ter sido utilizado na execução da vítima.

Mateus Valadão Pereira era contador e servidor da Prefeitura de Pacajá. Ele foi assassinado por volta de 0h20, logo após sair da casa da namorada, na Rua Rui Barbosa, no bairro Colina.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam a participação direta de Rodrigo Vitor Rangel no homicídio, principalmente por ele ser o proprietário da arma de fogo que, até o momento, é apontada como a provável utilizada no crime.

A identificação dos suspeitos foi possível após a análise de imagens de câmeras de segurança, levantamento dos deslocamentos da vítima, oitivas de testemunhas e outras diligências que permitiram reconstituir a dinâmica do assassinato.

A polícia informou que as prisões representam um importante avanço na elucidação do caso e têm como objetivo garantir a continuidade das investigações, aprofundar as diligências, identificar possíveis coautores e esclarecer completamente a motivação e as circunstâncias do homicídio.

A operação foi realizada por equipes da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí e da Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, com apoio do Grupamento Raio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

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