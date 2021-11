Polícia precisa intervir com tiro para dispersar briga de torcidas no Guamá

Um dia depois de uma briga de torcidas de futebol nas ruas do bairro do Guamá, comerciantes da área relatam que episódios como esse ocorrem com certa frequência na região. Na noite da última quarta-feira, 03, moradores do bairro mais populoso de Belém procuraram as autoridades para informar que integrantes de torcidas organizadas se enfrentaram em via pública. De acordo com informações repassadas por moradores e confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), acionado para atender a ocorrência, a confusão começou por volta das 22h30 e assustou quem reside na área.

Na sede do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM), policiais relataram que, na noite de quarta, uma guarnição foi acionada por populares sobre a situação de briga entre torcidas organizadas do Remo e do Paysandu. De imediato, uma guarnição deslocou-se até o local para averiguar, nas regiões das ruas Silva Castro, José Bonifácio e Castelo Branco, e constatou que várias pessoas arremessavam paus e pedras umas nas outras, em uma série de agressões mútuas.

VEJA MAIS:

Duas viaturas do BPM fizeram a dispersão dos envolvidos, mas mesmo após a intervenção da polícia, as pessoas se concentravam em diversos pontos para continuar o embate. "Durante a ocorrência, foi necessário usar um disparo de arma de fogo para resguardar a guarnição das agressões da multidão, que se voltou contra as viaturas", diz um trecho do relatório sobre a ocorrência. Ainda segundo o 20º BPM, não houve registro de prisões ou feridos no incidente.

Uma fonte informou à reportagem que um homem baleado deu entrada no Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, no bairro do Guamá, no momento da briga, mas que fugiu do hospital logo em seguida. A PM que atua no bairro não confirmou se esse episódio tem ligação com o episódio do confronto entre torcidas.