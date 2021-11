Briga de grupos de torcedores rivais assusta Guamá e PM é acionada

Integrantes das torcidas organizadas Remoçada e Terror Bicolor se enfrentaram no final da noite desta quarta-feira (3) no bairro do Guamá. De acordo com informações repassadas por moradores e confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), acionado para atender a ocorrência, a confusão começou por volta das 22h30 e assustou quem reside na área. A PM chegou na hora certa.

O tumulto teria começado à altura da travessa Castelo Branco e ganhou outras vias do bairro, até que uma guarnição da Polícia Militar chegou e os envolvidos na briga se dispersaram pelas vias adjacentes. Ninguém foi preso, mas a PM segue com rondas pela área em busca dos responsáveis pelo tumulto.