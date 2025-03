Polícia Militar desarticula grupo criminoso suspeito de distribuir drogas em Monte Alegre

Uma operação realizada pelo 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Monte Alegre, no Pará. A ação ocorreu na tarde da última sexta-feira (21/03), por volta das 17h, nos bairros Planalto e Nova União, e contou com o apoio de agentes de inteligência.

Durante a operação, foram presos três homens, com idades de 18, 22 e 29 anos, e uma mulher de 25 anos. Segundo a polícia, os suspeitos atuavam em dois pontos interligados de distribuição de drogas na cidade. No local, os agentes apreenderam cerca de cinco quilos de entorpecentes, entre oxi e maconha, além de diversos materiais possivelmente utilizados na comercialização das substâncias.

Entre os itens apreendidos estavam 3,711 kg de oxi e 1,074 kg de maconha, além de três balanças de precisão, materiais usados para embalagem de entorpecentes, 94 peças de semijoias, dois televisores, uma caixa de som, três motocicletas, cinco aparelhos celulares e R$ 690 em dinheiro.

Os suspeitos, junto com os materiais apreendidos, foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.