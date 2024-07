Polícia intensifica investigações para identificar assassinos do bairro do Reduto

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (19/7) que equipes da Seccional de São Brás estão empenhadas na identificação e localização dos envolvidos no homicídio de Ramon Carmin Teixeira, 28 anos, ocorrido na tarde de ontem (18), no cruzamento da rua Municipalidade com a avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém.

Segundo a PC, perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações. A vítima foi assassinada a tiros enquanto aguardava o sinal abrir para seguir caminho, em frente a um centro médico privado.

Ramon havia ido buscar a esposa de motocicleta em um estabelecimento que fica próximo do local do crime e foi atingido por três tiros enquanto aguardava o sinal de trânsito abrir. Segundo relatos de testemunhas repassados à reportagem de O Liberal, dois homens em outra moto pararam ao lado do veículo de Ramon e o "garupa" sacou uma arma, disparando à queima-roupa contra a vítima.

O crime aconteceu em um dos horários de maior fluxo de trânsito e muitas pessoas estavam próximas, a maioria na parada de ônibus aguardando transporte. A Polícia Militar acredita que o crime tenha sido premeditado, pois os assassinos atingiram somente Ramon. A esposa da vítima assistiu à execução da calçada, em desespero.

A Polícia Militar informou que a vítima tinha passagens por roubo, informação que poderá contribuir para as investigações da Polícia Civil. Após o crime os assassinos fugiram em alta velocidade. Ninguém havia sido identificado ou preso até o fechamento desta reportagem.