Mecânico tenta matar desafeto após levar um tapa no rosto

Na manhã da última quinta-feira (19/7) a Polícia Militar foi acionada para investigar uma tentativa de homicídio ocorrida no bar do balneário Vavazão, núcleo Cidade Nova, em Marabá. O incidente, que ocorreu por volta das 7h30, teve como vítima Erinaldo Paiva de Araújo, ferido na perna por disparo de arma de fogo.

Após o incidente, a Polícia Militar informou que iniciou buscas pelo suspeito, identificado como Érico Patrício da Silva Pereira. Após diligências, os policiais localizaram uma oficina na Avenida Alfredo Monção, onde Érico supostamente trabalhava.

No entanto, o suspeito não estava no local, mas seu sócio confirmou aos policiais que ele havia estado lá naquela manhã e tinha pedido para ir mais cedo para casa, localizada na Avenida Gaiapó, bairro Liberdade.

Com autorização do sócio, os policiais entraram na casa e, novamente, não tiveram êxito na busca. Mas, no quarto ocupado por Érico foi encontrado, escondido, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e um cartucho deflagrado.

Após novas diligências, já por volta das 15h, Érico finalmente foi localizado na residência do sócio, onde estava dormindo e aparentava estar embriagado.

O suspeito confessou à polícia que atirou na vítima após ter sido agredido com um tapa no rosto. De acordo com a PM, ele possui antecedentes criminais por homicídio e roubo quando morava em Tucuruí.

Érico, juntamente com a arma e as munições apreendidas, foram conduzidos à Seccional de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos legais.