Trio é preso por tráfico e desmatamento em Barcarena

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, realizou a prisão em flagrante de três indivíduos por envolvimento com o tráfico de drogas e por crime ambiental no município de Barcarena.

VEJA MAIS

Os presos foram identificados como Carlos Eduardo Foro Oliveira, Paulo Cezar dos Santos e Manoel Araujo Patacho. A operação teve início por volta das 11h30min, na localidade conhecida como Invasão do Cupuaçu.

De acordo com informações da Polícia Civil, a ação foi desencadeada após investigações apontarem para uma intensa atividade de venda de drogas na região, resultando em outras três prisões nos dias anteriores.

As equipes policiais, compostas por investigadores e delegados da Delegacia de Vila dos Cabanos, realizaram um cerco no local, onde flagraram Carlos Eduardo Foro Oliveira e Paulo Cezar dos Santos na posse de 37 porções de Oxi, totalizando 24 gramas, além de 8 porções de maconha, totalizando 9 gramas.

Durante a operação, os policiais também ouviram o ruído de uma motosserra vindo de uma área de mata próxima. Ao investigarem, encontraram Manoel Araujo Patacho realizando desmatamento em área protegida, portando uma motosserra. Diante disso, ele também foi detido e conduzido à delegacia junto com os demais envolvidos. Não há relação entre os crimes.

Os três suspeitos foram autuados em flagrante pelos respectivos crimes cometidos e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e coibir a prática desses delitos na região do Baixo Tocantins.