Polícia Federal prende duas pessoas por fraude no INSS no Pará

Uma mulher e um homem foram presos nesta terça-feira (3), em Redenção, no sudeste paraense, após serem flagrados portando documentos falsos para sacar o Benefício de Prestação Continuada.

De acordo com a Polícia Federal, que efetuou a prisão da dupla, o crime também teria sido cometido em outros municípios do Pará, como Cumaru do Norte, Redenção, Xinguara, Conceição do Araguaia e Bom Jesus do Tocantins.

Durante investigação preliminar, a Polícia Federal verificou que a mulher havia sacado mais de 15 benefícios de forma ilícita. Só no dia anterior à prisão, a golpista havia retirado mais de R$ 11 mil provenientes de benefícios fraudulentos.