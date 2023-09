Belém: homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em operação da PF contra fraude milionária

A Polícia Federal prendeu um homem, na manhã desta sexta-feira (15), em Belém, por posse ilegal de arma de fogo, durante a Operação Trypanosoma Cruzi, que tem objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão no combate à fraude em licitação de quase R$ 20 milhões realizada pelo Instituto Evandro Chagas. Em um dos endereços, havia três armas de fogo irregulares e, por isso, o responsável por elas foi autuado em flagrante.

As ordens judiciais foram cumpridas em duas empresas e uma casa, onde foram apreendidos celulares, computador e documentos. Os mandados de busca e apreensão foram lavrados pela 3ª Vara Criminal de Belém. Em um dos endereços, foram encontradas três armas de fogo: duas com registro vencido e uma ilegalmente. O investigado que possuía as armas foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Pará, onde foi autuado em flagrante.

A investigação começou no final de 2019, a partir de denúncias recebidas pela Polícia Federal do Ceará. Foi verificado um possível esquema de corrupção entre servidores do Instituto Evandro Chagas, do Pará, e uma empresa com sede no Ceará.

Com o apoio técnico da Controladoria Geral da União (CGU) e a realização de investigações, foram constatados fortes indícios de direcionamento à empresa vencedora da licitação, bem como a evolução patrimonial incomum por parte dos investigados.

A licitação realizada pelo Instituto Evandro Chagas foi no valor de R$ 18.919.596,47, e, segundo os elementos de informação existentes no inquérito policial, cerca de 10% desse valor foi utilizado para o pagamento de propina.

Os crimes de corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro podem chegar a 26 anos de reclusão. O nome da operação, Trypanosoma Cruzi, é uma alusão ao protozoário que causa a doença de Chagas.