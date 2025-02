Polícia Federal prende dois homens com cédulas falsas em Redenção

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (06/02), dois homens e apreendeu um adolescente, pelo crime de moeda falsa, em duas ações diferentes realizadas no município de Redenção, região sudeste do Pará.

O primeiro flagrante ocorreu pela manhã, após investigações indicarem o envio de notas falsificadas pelos Correios, vindas de Brasília (DF), com destino a Redenção (PA). Os policiais federais abordaram o destinatário no momento em que ele recebia a encomenda contendo 10 cédulas falsas de 100 reais, totalizando R$ 1 mil, e confirmaram a suspeita de que a correspondência continha cédulas com indícios de falsificação.

Durante a tarde, outra ação resultou na condução de duas pessoas à Delegacia da Polícia Federal. As investigações apontaram o envio de notas falsificadas também por meio dos Correios, desta vez originárias de Belo Horizonte (MG). Um dos envolvidos foi preso em flagrante ao receber uma remessa contendo seis cédulas falsas de R$ 50 reais e seis de R$ 100, totalizando R$ 900. O segundo, por ser adolescente, foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

As cédulas apreendidas serão enviadas para análise da perícia da Polícia Federal. Os celulares dos investigados foram apreendidos, e as investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na distribuição das notas falsas.