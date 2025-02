Mulher investigada por estelionato é presa em Magalhães Barata

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quinta-feira (6), uma mulher identificada como Thalita Solange Correa da Silva suspeita de aplicar golpes imobiliários há cerca de dez anos. A prisão foi realizada em uma operação conjunta da 18ª Seccional Urbana de Marituba (Região Metropolitana de Belém) e da Delegacia de Magalhães Barata, no nordeste paraense.

De acordo com o delegado Johnny de Santana, que coordenou a ação, a mulher se apresentava como intermediária em negociações de imóveis, enganando vendedores e compradores. “Ela se passava por compradora ao falar com corretores e vendedores, e por corretora ao lidar com interessados na compra. Dessa forma, conseguia informações privilegiadas para dar credibilidade aos golpes. As vítimas eram convencidas a transferir valores sob pretexto da necessidade de pagamento de entrada, impostos e taxas cartoriais”, contou o d​elegado.

VEJA MAIS

Para dificultar as investigações, a suspeita utilizava contas bancárias de terceiros para o recebimento dos valores. Nos casos mais recentes, ocorridos entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, duas vítimas registraram prejuízos: uma perdeu mais de R$ 20 mil e a outra, cerca de R$ 10 mil.

Diante das denúncias, a Polícia Civil instaurou inquérito e solicitou a prisão preventiva da investigada. O pedido foi aceito pela Vara Criminal de Marituba, após parecer favorável da Promotoria.

A mulher foi localizada e presa em Magalhães Barata. Após os procedimentos legais, ela será encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.