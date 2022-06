Polícia faz buscas por homem que golpeou esposa a facadas em Nova Ipixuna

​Luciano Sousa, de 22 anos, está sendo procurado pela polícia desde a tarde da última terça-feira (31), quando ele desferiu diversas facadas em sua companheira, Cristiane Marques da Silva. O crime ocorreu na cidade de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará.

Segundo publicação do site Debate Carajás, a vítima teve um dedo da mão decepado, sofreu cortes profundos na cabeça, as costas ficaram com ferimentos enormes e o pescoço por pouco não foi decepado.​ ​Cristiane Silva sofreu cortes nos joelhos, tornozelos e braços. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher vivia um relacionamento abusivo e as agressões eram constantes, mas ela não denunciava o companheiro.

Cristiane Silva foi levada às pressas para o Hospital Municipal de Nova Ipixuna (HMNI), onde recebeu o primeiro atendimento médico. O estado de saúde dela é grave e, de acordo com amigos e familiares, a vítima necessita de uma transferência com urg​​ência para o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), na cidade de Marabá.

Segundo a Polícia Militar local, Luciano Sousa cumpriu medida socioeducativa várias vezes no Centro de Internação de Adolescentes Masculinos (Ciam). O rapaz é conhecido por ser uma pessoa fria e perigosa. A PM foi acionada, mas ao chegar ao local do crime, avistou o suspeito fugindo para uma área de mata. A polícia realiza diligências, porém Luciano ainda não foi preso.

Informações que ajudem as autoridades policiais a localizar o paradeiro de Luciano podem ser repassadas à Central do Disque-Denúncia, por meio do telefone fixo e WhatsApp (94) 3312-3350, ou pelo aplicativo do Disque Denúncia Sudeste do Pará disponível para iOS e Android.