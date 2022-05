Homem é preso suspeito de matar a própria mãe com mais de 40 facadas

Uma idosa de 61 anos foi assassinada com mais de 40 facadas na Rua 19 de Março, no bairro Planalto Ayrton Senna, na última quinta-feira (19), em Fortaleza, Ceará. O suspeito de cometer o crime é o próprio filho da vítima, que foi preso pela Polícia Militar.

As câmeras de segurança flagram o momento do crime, e mostram a idosa caminhando por uma calçada, com um guarda-chuva, antes de ser assassinada. Em seguida, ela para e o suspeito do crime a ameaça. Momento depois o criminoso vai em direção à vítima e a derruba. Com um objeto perfurante nas mãos, ele atinge a mulher várias vezes seguidas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi localizado e capturado no bairro Quintino Cunha. Ele foi conduzido a 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O procedimento está em andamento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)