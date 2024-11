Polícia estoura desmanche de carros em Parauapebas

A Polícia Civil localizou e fechou, na tarde desta quinta-feira (7/11), um local utilizado para o desmanche de carros roubados no bairro Amazonas, em Parauapebas. A operação, deflagrada por volta das 13h30, contou com o apoio da Polícia Militar, que inicialmente identificou o ponto suspeito e, em seguida, acionou a Polícia Civil para conduzir a abordagem.

Durante a ação, seis veículos foram recuperados, entre picapes e carros de passeio, alguns já em estágio avançado de desmontagem, segundo informações do relatório policial. A Polícia Científica foi chamada para fazer as perícias necessárias, coletando evidências que possam ajudar na investigação e rastreamento da origem dos veículos.

Apesar da interdição e da recuperação dos veículos encontrados no terreno, nenhum suspeito foi preso. As investigações seguem para identificar e localizar os responsáveis pela operação ilegal de desmanche. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil solicitando mais detalhes sobre o caso e aguarda novas informações.