Guardas municipais salvam bebê engasgado em Parauapebas

Na noite desta segunda-feira (4), uma situação de emergência envolvendo um bebê movimentou o Bairro Cidade Jardim. Uma equipe da Guarda Municipal de Parauapebas, no sudeste paraense, salvou um bebê de dez dias que estava engasgada e enfrentava dificuldades respiratórias.

Boa parte do salvamento foi captado pela câmera de monitoramento do estabelecimento na rua M 17, onde os agentes estavam sentados. Em determinado momento, surge um homem, o pai da criança, com o bebê nas mãos, correndo e pedindo ajuda aos agentes.

O pai entregou a bebê inconsciente aos guardas, relatando que ela não estava respirando. Com rapidez e precisão, um dos guardas iniciou a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros fundamental para desobstruir vias aéreas em casos de engasgamento.

A ação foi bem-sucedida, e a recém-nascida voltou a respirar. Após estabilizar a situação, a guarnição da ROMU encaminhou a bebê à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para receber atendimento médico especializado.

Manobra de Heimlich: o que é e como fazer

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros usada para desobstruir vias aéreas bloqueadas, principalmente em casos de engasgamento. Em bebês, deve-se posicionar o bebê de bruços, com a cabeça levemente mais baixa que o corpo e apoiada no antebraço. Em seguida, aplicam-se cinco leves tapas nas costas, entre as escápulas, com o calcanhar da mão. Caso não haja melhora, o bebê é virado de barriga para cima, e realizam-se compressões no centro do peito. A técnica exige precisão e cuidado, sendo recomendável a busca por orientação de profissionais em cursos de primeiros socorros.