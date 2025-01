Polícia Civil prende suspeito de matar 'Marcão' em Cametá

A Polícia Civil prendeu um homem, de nome não revelado, nesta terça-feira (7/1), suspeito de participar no assassinato de Marcos dos Santos Freitas, de 21 anos, conhecido pelo apelido de “Marcão”, em Cametá, nordeste do Pará. O crime aconteceu no dia 17 de setembro do ano passado, na comunidade Parque Encantado, também em Cametá.

A captura do suspeito aconteceu durante a operação “Ceifador”, que resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na estrada do Ajó. Segundo a PC, a ação visa combater o crime organizado e intensificar a repressão aos homicídios na região.

O trabalho da polícia começou depois que os agentes identificaram um suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação em Cametá e também por possível participação no homicídio de Marcos Freitas.

Os policiais civis deram início às diligências e localizaram o suspeito na estrada do Ajó, na zona rural. Durante a abordagem, foram encontrados com ele 26 papelotes de uma substância semelhante a oxi, o que resultou também em sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis. Em seguida, a equipe policial cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde foram encontrados materiais utilizados para embalar drogas e dois aparelhos celulares. Todos os itens foram apreendidos e apresentados à autoridade policial para auxiliar nas investigações relacionadas ao homicídio.

A morte de “Marcão”

Marcos dos Santos Freitas, de 21 anos, foi morto a tiros por volta das 23h de 17 de setembro de 2024. A polícia informou na época que ele tinha recebido uma ligação por volta das 23h, e foi até o local onde foi morto por dois homens que estavam em uma motocicleta preta.

Entre as principais hipóteses da morte de “Marcão” tenha sido alvo de uma emboscada, por conta do telefonema que o levou até o local. Segundo a PM, a vítima tinha passagem por tráfico de drogas. A polícia chegou a cogitar que a morte dele tinha relação com a venda de entorpecentes.