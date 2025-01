‘Dunga’ é assassinado com tiro no rosto em Marabá

Diego dos Anjos Xavier, mais conhecido como “Dunga”, foi assassinado a tiros em frente a uma casa no bairro Santa Rosa, em Marabá, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na segunda-feira (6/01), quando dois homens saíram de uma área de mata, perguntaram pela vítima e depois efetuaram os disparos. Dunga morreu na hora.

O homicídio ocorreu durante a madrugada. Diego e outros amigos conversavam em frente a uma casa. Os executores saíram de um matagal próximo ao local e perguntaram quem era a pessoa conhecida como ‘Dunga’. Quando a vítima se identificou, os homens atiraram na região da cabeça do jovem e ele morreu na hora. Ainda assim, os suspeitos efetuaram mais alguns disparos na região do tórax de Dunga, depois correram para fugir.

O irmão da vítima estava no local e correu atrás de um dos suspeitos. Houve uma luta corporal e o executor caiu no chão durante a troca de agressões. Na ocasião, mais três disparos foram efetuados, mas ninguém se feriu. Os dois suspeitos conseguiram fugir. A polícia informou que ‘Dunga’ não morava no local e estava ali em companhia dos amigos. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar os autores do homicídio.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Marabá apura o homicídio de Diego dos Anjos Xavier. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas, ainda conforme a instituição.