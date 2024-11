Polícia Civil prende suspeito de atear fogo em caminhão de empresa no bairro do Tapanã, em Belém

Um homem suspeito de incendiar um caminhão de transporte pertencente a uma empresa de material de construção localizada no bairro do Tapanã, em Belém, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (8/11). O crime ocorreu no dia 28 de setembro deste ano. De acordo com a PC, as investigações apontaram que o caso possui relação direta com as inúmeras extorsões praticadas por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) contra a empresa.

Durante as investigações, foram identificados três homens envolvidos no crime. Segundo as autoridades, um deles é o mandante, que está escondido no estado do Rio de Janeiro. O suspeito detido nesta sexta foi o responsável por incendiar diretamente o veículo, como explica o diretor da seccional de Icoaraci, delegado Jivago Ferreira.

"Desde o ocorrido, nossas equipes da Seccional de Icoaraci passaram a empreender diligências no intuito de coletar imagens, informações, solicitar perícias para identificar os autores envolvidos no crime. As diligências foram frutíferas, uma vez que conseguimos identificar os dois indivíduos diretamente envolvidos e um terceiro que seria o mandante. Todos os três envolvidos em uma organização criminosa que força o empresário a pagar uma certa quantia sob a promessa de segurança no local”, contou.

“Por ser prioridade do nosso Governo do Estado, da Polícia Civil em coibir esse tipo de crime, nos empenhamos arduamente e conseguimos identificar o principal deles, que ateou fogo. As ações continuam para tentar localizar e dar cumprimento aos mandados de prisão dos demais envolvidos", explicou o diretor da Seccional de Icoaraci”, reforçou Ferreira.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, após intensas investigações, que contaram com a ajuda do serviço de inteligência da PC, representando os elementos fundamentais para a prisão.

O homem irá responder pelo crime de incêndio majorado e já está à disposição da Justiça. Equipes da Seccional de Icoaraci seguem as investigações para localizar os demais envolvidos e dar cumprimento aos mandados de prisão.