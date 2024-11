Cinco suspeitos de roubar carro para cometer assaltos são presos em Belém

Cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres, foram presas suspeitas de roubarem um carro de passeio e realizarem assaltos em Belém. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (7/11), no bairro do Marco, quando os detidos foram perseguidos pela Polícia Militar após serem flagrados no veículo branco, que teria sido roubado horas antes no município de Benevides. Segundo a Polícia Civil, um simulacro de arma de fogo e uma faca foram apreendidos.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a prisão dos suspeitos. "[...] Três homens e duas mulheres foram apresentados e autuados na Seccional de São Brás pelo crime de roubo e estão à disposição da Justiça. Um veículo que havia sido roubado, um simulacro de arma de fogo e uma faca foram apreendidos', comunicaram.