Polícia Civil prende homem por roubo a residências em Belém

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), deu cumprimento, nesta quarta-feira, 10, a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem por roubo e associação criminosa.

O investigado, que já tem passagem criminal por roubo e tráfico de drogas, é apontado como um dos participantes de vários roubos a residências ocorridos em 2025. Um dos crimes aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano, quando os criminosos invadiram uma casa, por volta das 3h da madrugada, mantendo a vítima em cárcere privado até o amanhecer. Na ocasião, foram subtraídos objetos pessoais, um veículo e valores transferidos mediante PIX, sob coação.

“Nossas equipes identificaram o homem após ele abandonar o veículo da vítima em uma oficina para adulteração da placa de identificação. Durante as apurações, foram extraídas conversas de celular que confirmaram sua participação, além de confissão formal prestada por ele hoje, em sede policial, por ocasião da prisão”, explicou o delegado Arthur do Rosário, titular da DFRF.

Na ocasião do crime, foi preso o mandante da ação, que também é integrante de uma facção criminosa.

A dupla segue presa por meio de prisão preventiva decretada e a Polícia Civil do Pará segue com diligências para localizar e capturar os demais integrantes do grupo criminoso.