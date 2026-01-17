Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva e ameaçar idoso em Soure

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu, na manhã deste sábado (17), um homem de 29 anos suspeito de descumprir medida protetiva de urgência e ameaçar o próprio padrasto, um idoso de 60 anos, no município de Soure, no Arquipélago do Marajó.

A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Soure, com apoio da Delegacia de Polícia do município, após determinação do Juízo da Comarca local. O mandado é resultado de investigações conduzidas no âmbito de um inquérito policial que apura reiteradas condutas de ameaça e o descumprimento de medidas judiciais impostas para proteger a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, mesmo após a aplicação de medidas cautelares, o investigado continuou adotando comportamentos que colocavam em risco a integridade física e psicológica do idoso, caracterizando a reiteração delitiva. Diante da gravidade dos fatos e da ineficácia das medidas anteriores, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça.

O suspeito foi localizado e conduzido à unidade policial nas primeiras horas da manhã, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele já possui antecedentes relacionados à violência doméstica contra idoso.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica e familiar, destacando que medidas protetivas existem para preservar a vida e a dignidade das vítimas.