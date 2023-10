Polícia Civil prende dois homens por furto majorado, em Belém

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos pela Polícia Civil do Pará, na manhã desta sexta-feira (27), no bairro do Guamá. Conforme as autoridades, a captura foi realizada por agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) que continham informações sobre o envolvimento dos dois suspeitos em um crime de furto majorado, em Belém.

De acordo com a PC, os agentes teriam recebido informações sobre o furto em uma loja de departamentos, que fica localizada no bairro do Guamá. Dessa maneira, os agentes iniciaram as buscas para identificar, localizar e prender os autores do crime, assim como recuperar os bens que foram subtraídos.

“O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (26). Três homens arrombaram a porta da loja e furtaram vários televisores. Logo que nossa equipe teve conhecimento do fato, iniciamos as diligências com apoio da Polícia Militar e conseguimos prender em flagrante dois homens que participaram do furto”, informou o delegado Sérvulo Cabral, titular da DRFR.

A Polícia Civil informou que os indivíduos utilizaram ferramentas específicas, próprias para arrombar a porta metálica da loja. Além disso, os suspeitos também utilizaram um carro para auxiliar na fuga do estabelecimento comercial.

Durante a prisão, os dois homens informaram o nome do terceiro envolvido e, na casa desse outro suspeito, os policiais encontraram e apreenderam dois aparelhos de TV furtados da loja e outros documentos. O suspeito não estava na residência. O carro utilizado na fuga também foi apreendido. Os dois homens foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e estão à disposição do Poder Judiciário. Os agentes informaram que a PC deve continuar as investigações e diligências para recuperar os demais bens furtados da loja e identificar outros possíveis envolvidos no crime.