Suspeitos de furtarem peças de moto em delegacia, 'Cotó' e 'Fedô', são presos no Acará

Adailton dos Santos Costa, conhecido pelo apelido de “Cotó”, e Junior dos Santos Costa, o “Fedô”, foram presos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (25), em Acará, no nordeste do Pará. Eles são suspeitos de cometer diversos furtos qualificados e, inclusive, um dos crimes aconteceu em plena delegacia da cidade.

Segundo a polícia, as equipes da Delegacia de Acará, das Divisões de Homicídios (DH) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) deram cumprimento, no andamento da Operação Paz em Acará, aos mandados de prisões preventivas dos dois suspeitos. Eles teriam furtado peças de motocicletas da unidade policial do município.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Acará para os devidos procedimentos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.